Bingöl'de karla mücadele ekipleri, sahte ihbarlardan dertli

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürerken, ekipler son dönemde sahte ihbarlarla karşı karşıya kalıyor. Karlıova İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül, "Bir köy yolumuzu açmaya giden ekipler, yalan ihbarlarla geri dönmek zorunda kalıyor. Köylülerimiz acil hastamız var diyerek bize ihbarda bulunuyorlar" dedi.​Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan 47 köy ve 26 mezranın yolunu açan karla mücadele ekiplerine son zamanlarda sahte ihbarlarda artış yaşandığı belirtildi.Sahte ihbarların yol açma çalışmaları aksattığını anlatan Karlıova İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül, "Yaklaşık bir aydan beridir ilçemizde kar yağışı ve tipi etkisini arttırarak devam ediyor. Kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Elimizdeki imkanlarla köylerimizin yollarını gece gündüz demeden aralıksız olarak açmaya çalışıyoruz. Fakat tam bir köy yolumuzu açmaya giden ekipler, yalan ihbarlarla geri dönmek zorunda kalıyorlar. 'Acil hastamız var' diyerek bize ihbarda bulunuyorlar. Arkadaşlarımız ihbarın yapıldığı köye gittiğinde hastanın olmadığını görüyor. Zaten zor şartlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz, köylülerimizden bu konu hakkında duyarlı olmalarını bekliyoruz. Ayrıca bir aydan fazladır gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

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