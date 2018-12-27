Bingöl'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı (3)

BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL Bingöl Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara yarın da ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamilelerin de bugün ve yarın idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada,...

Bingöl'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı (3)

BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL
Bingöl Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara yarın da ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamilelerin de bugün ve yarın idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"İl merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar 27- 28.12.2018 tarihlerinde idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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