Bingöl'de 47 yıl önceki depremin izleri kentsel dönüşümle siliniyor

BİNGÖL'de, 1971 yılında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından geçten yıl yıkımı gerçekleştirilen 793 deprem konutunun bulunduğu alanda, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bin 108 konutun yapımı için temel atıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1971 depreminin yarattığı tahribatın onarılarak izlerinin silinmeye başlandığını söyledi.

Bingöl'de, 47 yıl önce meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kültür Mahallesi'nde yapılan deprem konutları, 2'nci etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl haziran ayında yıkıldı. Kentin çehresini değiştirecek projenin uygulandığı kentsel dönüşüm 2'nci etap kapsamındaki yapıların temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kurum amirleri ve vatandaşların katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, projenin kente farklı bir hava katacağını belirterek, "Burada 1971 depreminden sonra yapılar vardı. Artık bir dönüşüm ihtiyacı açıktı. Geçmişte TOKİ ile binlerce konutluk dönüşümler yapıldı. Bingöl'ümüz neredeyse bütünüyle bir değişim süreci yaşamış olacak. Vatandaşımız da bir taraftan kendisi dönüşüm yapıyor. Devlet bir adım atınca vatandaş da iki adım atıyor, imar değişiklikleri ile birlikte birçok mahallemizde kendiliğinden bir dönüşüm de görüyoruz. Bu projenin çok önemli bir özelliği, Belediyemiz tarafından ve Bingöl'ün kendi kapasitesiyle yapılmasıdır. Bu bir ilk tecrübe olacak aslında. İnşallah başarılı bir tecrübe olur. Bundan sonrası için de hem Bingöl, hem de çevre illere örnek olur. Bu proje, Bingöl'e farklı bir hava katacak, farklı bir renk getirecek. Sadece konut alanları alanında değil, ticari alan olarak da bir açılım sağlayacak. Çarşı merkezinin yayılmasına da buradaki ticari alanlar katkı sağlayacak" dedi.

Kültür mahallesinin kentsel dönüşüm ve gelişim projesi hakkında istatistiki bilgiler veren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Proje, 15,1 hektar alandan oluşuyor. Yani 150 dönüm üzerinde büyük bir projedir. Projemizde 856 bağımsız birim var. 676 tapudan 623 tanesi ile anlaşma yapıldı. Bunun için de tebrik ediyorum, uzlaşma ile projenin yapılması büyük bir başarıdır. Kalanlarının da tabi hakları hukuk içinde kendilerine verilecek. Projeyle 80 bin metrekare ticari alan oluşturuyoruz. 18 kapalı, 7 açık otopark olacak. 160 rezidans yapılacak. Üst gelir gruplarına hitaben bir boyutu da olacak. Bin 108 normal ölçülerde konut olacak. Cami, kreş, kültür merkezi olacak. Bunlar da mahalle olmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. 5 etap halinde bu projemizin ihalesi gerçekleştirildi. Bu alanda ayrıca 33 bin metrekare yeşil alan oluşturulacak."

Yapılan konuşma ve okunan duanın ardından kesilen kurbanlarla kültür mahallesi 2'nci etap kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.



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