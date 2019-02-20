Binali Yıldırım yeni TÜSİAD başkanını tebrik etti

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Simone Kaslowski'yi telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Simone Kaslowski'yi telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Simone Kaslowski'yi telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.