Binali Yıldırım ve bakanlar olay yerinde açıklama yaptı

Ramazan EĞRİ-Yılmaz BEZGİN-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'daki bina çökmesine ilişkin, "Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor." dedi.

Binali Yıldırım, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, binanın bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü dile getirerek, "Valimizin olay yerine hemen intikaliyle beraber, gerekli tedbirler alınmış. İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda AFAD ekipleri başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Zamana karşı yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Az önce bana verilen bilgiye göre 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü gayret içerisinde. Çok üzücü bir hadise ama şu anda 'Bu neden ve nasıl çöktü?' şeklinde bir meseleyle uğraşmak yerine bir an önce içeride olabilecek vatandaşlarımızı sağ salim çıkarabilmenin gayreti içerisinde arkadaşlar. Tabiatıyla hem idari hem adli soruşturmalar eş zamanlı olarak başlamış durumda. Sonuç ortaya çıkacaktır. Bir kez daha burada büyük felaketi yaşayan vatandaşlarımızdan kurtulanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Dileğimiz, duamız odur ki içeride bulunması muhtemel vatandaşlarımız, hemşerilerimiz sağ salim çıkarılabilsin. Onun için burada yaşayan veya yaşamayan basın mensupları da dahil herkesin bu çalışmaları kolaylaştıracak, oradaki arkadaşlarımızın olağanüstü gayretlerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu davranmaları icap ediyor."

Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın gerekli emniyet tedbirlerini aldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da konuyu teknik yönleriyle

incelemeye başladığını kaydetti.

"Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara, kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. Bugün İstanbul'un depremden sakınmaya yönelik çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Acil, en az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün bu konuları Çevre ve Şehircilik Bakanımız, belediyemiz ve diğer kurumlarımız yakından takip ediyor."

KURUM VE SOYLU DA OLAY YERİNE GELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'nin vizyonunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestoda açıkladığı kentsel dönüşümü konuştuklarını ve buna ilişkin yıllık belli adetlerde dönüşümü öngören bir projeksiyonu ortaya koyduklarını söyledi.

Şu an göçük altında kalan vatandaşların hayatlarının söz konusu olduğunu ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Bütün Bakanlığımızın ilgili birimleri buradalar, Valiliğimiz koordinasyonunda çalışmayı yürütüyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımı göçük altından çıkarmak. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimleri olayın tespitlerini yapacaklar ama önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak. Türk milletinin başı sağ olsun. Geçmiş olsun."

"TEK GAYRETİMİZ GÖÇÜK ALTINDAKİ VATANDAŞLARIMIZI SALİMEN ÇIKARABİLMEKTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın birer saat arayla olayın gelişimi hakkında basını bilgilendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk dakikadan itibaren İstanbul'daki bütün arkadaşlarımız, hem AFAD olsun Sayın Valimizin başkanlığında, hem Çevre ve Şehircilik birimleri, hem emniyetimiz olsun, jandarmamız herkes diğer civar illerden de gerekli takviyelerle gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte de gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki bu olaylardan da çıkaracağımız, adım atmamız gereken adımları millet olarak, ülke olarak hep birlikte atmaya çalışacağız. Şu andaki tek gayretimiz ve tek gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir. Hem ailelerine geçmiş olsun diyorum hem ülkemize geçmiş olsun diyorum."

Yıldırım, Soylu, Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, enkazda incelemelerde bulunduktan sonra Küçükalioğlu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Vakfı'na geçerek, burada yıkılan binada yakınları olan vatandaşlarla görüştü.

(FOTOĞRAF)