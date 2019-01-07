Binali Yıldırım'dan havalimanı taşınması ile ilgili açıklama

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kameralara kapalı bölümde medya temsilcilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nın taşınması ile ilgili soruyai, "Bu konuyla doğrudan ilgilenmiyoruz. Yalnız bildiğim kadarıyla biraz ertelediler. Mart sonu diye. Tam kapasite tabi mart sonunda taşınma olacak. Seneye yayılacakmış." diye cevap verdi.



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