Binali Yıldırım'dan Ermeni temsilcinin sözlerine tepki

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Sharmazznov'un 1915 olaylarıyla ilgili sözlerini sert dille eleştirerek, "Ermenistan, Türkiye ilişkilerini gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir" dedi.

TBMM ev sahipliğinde, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan Kaya Palazzo Otel'de devam eden Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı'nda, ortak bildirinin okunması sırasında gerginlik yaşandı. Ermenistan'ın toplantıdaki temsilcisi Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Sharmazznov'un basına kapalı oturumda 1915 olayları ve Dağlık Karabağ bölgesine yönelik açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Ardından basına açık yapılan toplantıda ortak bildirinin okunması sırasında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan temsilcisi Sharmazzov'u sert sözlerle eleştirdi.

'SAÇMA SAPAN SOYKIRIM İDDİALARI'

Yıldırım, "Ermenistan'ın sözleri bu toplantının amacına uygun düşmemektedir. Ermenistan temsilcisi maalesef burada bazı iddialar ortaya atmıştır. Küresel sorunlara çözüm aradığımız, bölgede ve dünyada istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ilişkilerini gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir" dedi.

'ERMENİSTAN KENDİNİ İZOLE EDİYOR'

Ermenistan’ın yaptıklarıyla kendi kendini izole ettiğini belirten Yıldırım, "Ermenistan barışçıl bir politika izlediği takdirde komşularıyla ilişkilerini normalleştirmeyi, Güney Kafkasya bölgesinin barış ve istikrar ve refahına katkıda bulunmayı başarmış olacaktır. Savaş ve şiddetin sona erip, barış ve güvenlik ortamının sağlanması durumunda sığınmacı, mülteci gibi sorunların önemli bir kısmı ortadan kalkmış olacaktır" diye konuştu.

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov da Ermenistan'ın sürekli Türkiye'yi suçladığını söyledi. 26 yıl önce Ermenistan'ın Hocalı'da katliam yaptığını belirten Esadov, "BM bu katliamı tanıdı. Ermenistan gerçek olmayan iddialarda bulunuyor" dedi.

Diğer yandan, Ermenistan temsilcisinin basına açık ortak bildiri toplantısına katılmadığı görüldü.

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