Binali Yıldırım cenazeye törenine katıldı

Gülseli KENARLI/İstanbul,()-TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı.

Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hz. Ali Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Yıldırım'a eski bakan Ahmet Arslan eşlik etti. Cenaze namazının ardından Yıldırım tabuta omuz verdi.

Cami çıkışında Yıldırım burada bulunanlarla tek tek tokalaştı.

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