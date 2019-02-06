Bilecik'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

BİLECİK'te, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası uygulaması yapıldı.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla tüm illerde olduğu gibi Bilecik'te de trafik uygulaması yapıldı. Uygulamaya Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Nihat Can ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve öğrenciler katıldı. Ellerinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın', 'Sen dur, Yaşam durmasın' yazan dövizlerle birlikte uygulamaya katılan öğrenciler de kampanyaya destek verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücüleri durdurarak kampanya hakkında bilgilendirirken, yayaların geçişlerine de yardımcı oldu. Bu uygulama ile bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Vali Şentürk, şöyle konuştu:

“Bugün tüm Türkiye'de İçişleri Bakanlığımızın bir uygulaması olarak yayaların güvenliğini önemseyen bir farkındalık oluşturmak üzere sürücülerimize bir mesaj vermek istiyoruz. Trafik güvenliği anlamında, esas olan insan hayatıdır. Biz maalesef kazalarda terörde kaybettiğimizden daha fazla insanımızı kaybediyoruz. Bugün Bakanlığımızın öncülüğünde yaptığımız bu örnek uygulama ile bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yolda öncelik yayaların diyoruz. Öncelikle yaya geçitlerinin, okul geçitlerinin olduğu yerlerde ama onların olmadığı yerlerde de karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya olduğunda araç sürücülerimizin durarak önceliği her noktada yayalarımıza vermesini arzu ediyoruz. Bu noktada hep birlikte bir bilinç oluşturmak üzere bu faaliyeti başlatıyoruz ama arkası da devam edecek. Şoför koltuğuna oturduğumuzda kendimiz de örnek olacak bir hareket tarzı benimseyerek insanlarımızın güvenliğini sağlamak istiyoruz"

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