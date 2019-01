Bilecik'te öğrenciler, tatilde annelerine not verecek

BİLECİK'te 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla karnelerini alan öğrencilere, Bilecik Belediyesi tarafından 'Anne Karnesi' dağıtıldı. Öğrenciler, tatilde annelerine not verecek.

Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde çocuklara karnelerini veren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, aynı zamanda çocukların annelerini değerlendireceği 'Anne Karnesi' dağıttı. Proje kapsamında çocuklar tatil süresince kendileriyle nasıl ilgilendiklerine dair farklı konularda annelerine not verecek.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Can, “Karne dağıtım gününde çocuklarımızın yanında olarak onlarla heyecanlarını paylaşıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak, tatil günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çocuklarmıza hikaye kitapları dağıttık. Aynı zamanda bu tatil bir de değişiklik yaptık. Çocuklarımız derslerinden notlarını alıyor, bunun yanında çocukların da annelerine not vermelerini istedik. Bu projemizle çocuklarımız, tatilde annelerine; sabah kahvaltısı hazırlama, okula getirip götürme, beslenme çantası hazırlama, yemek yedirme, uyku vaktini geçirme, tatilde resim çizme gibi konularda notlar verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı olan bu projemizin çocuklara ve ailelerine faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

