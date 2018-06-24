Beytüşşebap'ta X-Ray'lı seçim güvenliği

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sandık kurulan bir liseye girişte, güvenliğin sağlanması amacıyla X-Ray cihazı konuldu. Cihazın, okulun hükümet konağı ve adliye lojmanlarının yakınında olması nedeniyle konulduğu belirtildi.

Beytüşşebap Lisesi'nde oy kullanan seçmenler, okul girişine polisler tarafından kurulan X-Ray cihazından geçtikten sonra okula alındı. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan lisenin hem hükümet konağı hem de adliye lojmanlarının hemen yanında olduğu için böyle bir güvenlik önlemi alındığı belirtildi.



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