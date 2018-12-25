Beytüşşebap'ta kar sonrası kartpostallık görüntüler

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. İlçede karla kaplanan doğada kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde dün etkisini gösteren kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Sabah saatlerinde ilçede güneşli havanın hakim olmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçede yaşayanlar, sabah gördükleri manzarayı, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Öte yandan, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap Kaymakamlığı, köy yollarında ulaşımında aksamama yaşanmaması için tedbirlerini sürdürüyor.

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