Beyoğlu'nda kamyonet binaya çarptı

Beyoğlu'nda yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bir binaya çarptı. Bu sırada evde bulunanlar büyük korku yaşadıKaza Beyoğlu Çıksalın Mahallesi Çıksalın sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 UL 5984 plakalı kamyoneti kullanan Ercan Yalçınkaya, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet kaldırıma çıkıp önce bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün direksiyonu kırması sonucu karşı istikamete yönelen kamyonet daha sonra da karşı tarafta bulunan başka bir evin oturma odasının penceresine çarptı. Kazadan hemen önce kamyonetin girdiği odada Kuran-ı Kerim okuyan 80 yaşındaki Hamide Çakmak abdest almak için başka odaya gitmesi hayatını kurtardı. Kaza sonrası büyük şok yaşayan Hamide Çakmak göz yaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyoneti kurtarmak için çalışma başlatıldı.Kazanın yaşandığı odada bulunan 83 yaşındaki Veli Çakmak o anları anlarda büyük korku yaşadığını belirtti.Kazadan saniyelerle kurtulan 80 yaşındaki Hamide Çakmak da, "Ben burada camın önünde oturuyordum. Abdest almak için arka tarafa gittim. Sonra kaza meydana geldi. Ben gök gürlüyor zannettim, bir de baktım ki kamyon eve girmiş" dedi.

(FOTOĞRAF)

