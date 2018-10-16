Beylikova sakinleri engelli asansörünün tamirini istiyor

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde Hükümet Konağı binası önündeki engelli asansörünün arızalı olması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

İki katlı Beylikova Hükümet Konağı binasının üst katında Kaymakamlık, Yazıişleri, Sosyal Hizmetler, Tapu ve Nüfus müdürlükleri bulunuyor. Bu bölümlerde işi olan engelli ve yaşlı vatandaşlar, engelli asansörünün çalışmaması nedeniyle merdivenlerden üst kata çıkmak zorunda kalıyor. Kısmen felçli olan Süleyman Yıldırım (66) da binanın üst katına eşinin yardımıyla güçlükle çıkabildi. Beylikova sakinleri, engelli asansörünün bir an önce tamir edilmesini istedi.



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