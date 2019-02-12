Beylikdüzü'ne giden metrobüsler çarpıştı; 1 yaralı

BEYLİKDÜZÜ'ne giden iki metrobüsten biri öndeki araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile genç bir kız başını çarparak yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar yönünden Beylikdüzü'ne giden metrobüslerden biri yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda duramayarak Saadetdere Durağı yakınlarında önündeki araca çarptı. İki metrobüste de hasar oluşurken çarpmanın etkisi ile bir genç kız savrularak başını çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Genç kız tedavi için hastaneye kaldırılırken, iki araç trafiğin aksamaması amacıyla biraz ilerideki alana çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma ve incelemeye devam ediliyor.



(FOTOĞRAFLI)

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