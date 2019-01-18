Beylikdüzü'ndeki bir binanın çatısındaki yangın havadan görüntülendi (1) 

Ersan SAN/İSTANBUL,()- BEYLİKDÜZÜ Yakuplu Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi.
(FOTOĞRAFLI)
Ersan SAN/İSTANBUL,()- BEYLİKDÜZÜ Yakuplu Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi. (FOTOĞRAFLI)
Ersan SAN/İSTANBUL,()- BEYLİKDÜZÜ Yakuplu Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi.
(FOTOĞRAFLI)