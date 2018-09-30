Beykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandı

  Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYKOZ'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)  

Beykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandı

 

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYKOZ'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

 

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