Beykoz'da sel'in etkisi havadan fotoğraflandı

Ersan SAN/İSTANBUL, () BEYKOZ'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)