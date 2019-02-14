Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ  Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor. (FOTOĞRAF)  

Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü (1)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, () BEYKOZ  Kaymakamlığı yanında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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