Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)

POLİSİN ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Konya'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru İsmail Yalçın'ın şehit olmasının ardından, daha önce serbest bırakılan, kazaya neden olan sürücü Mehmet Kimsesiz (30), gözaltına alındı. Müzisyen Mehmet Kimsesiz, çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
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POLİSİN ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Konya'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru İsmail Yalçın'ın şehit olmasının ardından, daha önce serbest bırakılan, kazaya neden olan sürücü Mehmet...
POLİSİN ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
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