Beyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandı

  Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, ()  İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)

Beyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandı

 
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, ()  İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

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