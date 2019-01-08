Beyaza bürünen İstanbul'un Anadou Yakası havadan fotoğraflandı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları, yeşillik alanlar ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)