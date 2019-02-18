Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi

DÜNYADA sayıları azalan beyaz gelincik, Tunceli ve Gümüşhane'den sonra Hakkari'de de görüntülendi.Sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik, Hakkari merkeze bağlı Medrese Mahallesi'nde yaşayan Mücait Şahin tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sayıları her geçen gün azalan beyaz gelinciği görüntülemeyi başardığını belirten Şahin, hayvanın çok hızlı hareket ettiğini söyledi.Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan beyaz gelincik, genellikle fare ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor ve çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.FOTOĞRAFLI