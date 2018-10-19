BEÜ’de 'Madde Bağımlılığıyla Mücadele' semineri

Ceren KURTYE/BİTLİS,()-BİTLİS Eren Üniversitesinde (BEÜ) 'Madde Bağımlılığıyla Mücadele' konulu seminer verildi.

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Konferans Salonu'nda verilen 'Madde Bağımlılığıyla Mücadele' konulu seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, uyuşturucu maddeye bulaşmanın nedenleri, uyuşturucuya bulaşan bireylerin savunma mekanizmaları ve alınması gereken önlemler gibi konularda bilgi verildi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyal Çalışmacı Muharrem Serhat ve Sosyolog Ferhat Polat, gençlik döneminin en tehlikeli sosyal sorunlarından olan bağımlılık konusunda öğrencileri bilgilendirdi.



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