Beşiktaş'ta yangın (1)

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()
Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görülüyor. Kabataş liseninin yakınında çıktığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi
FOTOĞRAFLI
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görülüyor. Kabataş liseninin yakınında çıktığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi FOTOĞRAFLI
Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()
Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görülüyor. Kabataş liseninin yakınında çıktığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi
FOTOĞRAFLI