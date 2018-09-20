Beşiktaş'ta yangın (1)

Zeki GÜNAL-İSTANBUL,() Beşiktaş'ta çıkan yangında yükselen dumanlar birçok yerden görülüyor. Kabataş liseninin yakınında çıktığı yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi FOTOĞRAFLI