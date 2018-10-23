Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar

Murat DELİKLİTAŞ-  Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı havadan da fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)  

Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar

Murat DELİKLİTAŞ-  Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı havadan da fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

 

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