Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar

Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER/İSTANBUL, () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı havadan da fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER/İSTANBUL, () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı havadan da fotoğraflandı. (FOTOĞRAF)
Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER/İSTANBUL, () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı havadan da fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)