Belediye, polis ve AFAD yavru köpek için seferber oldu

VAN’da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü'ne düşerek mahsur kalan yavru köpek için Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri seferber oldu. Uzun uğraşların ardından dalgıç tarafından kurtarılan yavru köpek, hayvan hastanesine kaldırıldı.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Gölü'nde yiyecek aramak için dolaşan sahipsiz yavru köpek, buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yere sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği görenler köpeğin kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Olay yerine giden veteriner hekimler kıyıdan 150 metre ileride bulunan köpeğe müdahale edemeyince polisi aradı. Köpeği kurtarmak için göle gelen Emniyet Müdürlüğü Dalgıcı Polis Burak Ökten, suya girerek buzları kıra kıra köpeğe ulaştı. Soğuk ve açlıktan yorgun düşen köpeği alarak kıyıya getiren Ökten, köpeği veteriner hekimlere teslim etti. Kıyıda hazır bulunan ekipler köpeği alarak hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı.

Köpeği kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirten dalgıç polis Burak Ökten, "Göl kısmen buz tutmuş. Köpeğe ulaşmak gölün donmasından dolayı zor oldu. Donan köpek, maalesef vücut ısısının düşmesine bağlı hipodermi geçirmiş. Zor bir yüzüş olmasına rağmen kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi veteriner hekimlerimiz tedavisini yapacak. Umarım hayata tutunur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge ise yavru köpeği yaşatmak için veterinerler olarak seferber olduklarını söyledi. Bilge, "Bize vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi olarak olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde köpek kıyıya 150 metre uzaklıkta buzun üzerinde donmuş bir şekilde duruyordu. Su ve buz arasında kalmıştı. Olay yerine gittiğimizde baş hareketlerinin olduğunu gördük. Bunun üzerine 155 Polis ihbar hattını arayarak su altı polis dalgıç ekiplerinden yardım istedik. Beraber yürüttüğümüz operasyonla köpeği oradan kurtardık. İlk tedavisinde refleksini aldık. Hipodermi geçirmiş. Durumu ağır. Nefes aldığı için bize ümit vaat etti. Buna istinaden şu an arkadaşlarımız köpeği yoğun tedavi altına aldı. İnşallah tedaviye cevap verir ve iyileşir" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×