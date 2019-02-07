Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

TAVŞANLI Belediyesi tarafından, personelin iş kazalarına karşı bilgilendirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen eğitim programı Kültür Sarayı'nda yapıldı.

İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimde, belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumluları, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri, kaza yaralanma ve hastalıktan korunma teknikleri anlatıldı.

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