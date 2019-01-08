'Belediye görevlileri, sokak köpeklerini boş araziye bırakacaktı' iddiası

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), () - KONYA Tuzlukçu'da, belediye görevlilerinin, ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine topladığı 7 sokak köpeğini kamyonetle boş araziye bırakmak isterken, veterinerin görüp, tepki göstermesi üzerine vazgeçtiği öne sürüldü. Bu anlara ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde; veterinere yoldan geçen sürücülerin destek olduğu, belediye görevlilerinin köpeklerle bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Tuzlukçu Belediyesi ekipleri, iddiaya göre, dün Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinin sakinlerinin şikayeti üzerine 7 sokak köpeğini toplayıp, kamyonete koydu. Belediye görevlileri, köpekleri bölgedeki boş araziye bırakmak isterken, yoldan geçen veteriner, durumu fark edince tepki gösterdi. Bu sırada aynı yoldan geçen sürücüler de durup, veterinere destek oldu. Kamyonetteki 1 köpeğin telef olduğu, 1 köpeğin de uyuşturucu iğneyle bayıltıldığı ileri sürüldü. Belediye görevlilerine tepki anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülere göre, belediye görevlileri, tepkiler nedeniyle köpeklerle bölgeden uzaklaştı. Sosyal paylaşım sitelerinde görüntüleri izleyenler ise belediye görevlilerine tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tuzlukçu Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Koraşı ve Mevlütlü mahallelerinde oturanların şikayeti üzerine köpeklerin toplandığını, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde hayvan barınağı olmadığı için Konya'daki hayvan barınağına götürüldüğünü belirtti. Olayın çarpıtıldığı, ölü ve uyutulmuş köpek olmadığı, hayvanların açlık nedeniyle halsiz olduğu öne sürüldü.



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