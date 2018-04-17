Bekir Bozdağ : Erken seçim çağrısı yetkili organlarda değerlendirilebilir

ANKARA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu çağrıyı değerlendireceğiz. Ayrıca bu erken seçim çağrısı yetkili organlarda değerlendirilebilir." dedi.
ANKARA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu çağrıyı değerlendireceğiz. Ayrıca bu erken seçim çağrısı yetkili organlarda değerlendirilebilir." dedi.
ANKARA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bu çağrıyı değerlendireceğiz. Ayrıca bu erken seçim çağrısı yetkili organlarda değerlendirilebilir." dedi.