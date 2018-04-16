Bedensel engellinin 30 yıllık dalış hayali, gerçek oldu

BODRUM'da bedensel engelli Tuncay Kırbaş'ın (50) hayali, Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Profesyonel dalgıçlar eşliğinde, yarım saat süreyle dalış yaparak 30 yıllık hayalini gerçeğe dönüşen Kırbaş'ın ilk sözleri, "Denizin dibini, mavi cenneti gördüm. Bundan sonra artık ölsem de gam yemem" oldu.

Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nde sıhhi tesisat ustası olarak çalışan Tuncay Kırbaş, 25 yıl önce yüksekten düştü. İş kazasında ağır yaralanan ve belden aşağısı tutmayan Kırbaş, yüzde 82 oranında engelli olarak tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamaya başladı. Evli olan Kırbaş, en büyük hayali olan deniz dibini görebilmek için geçen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, tüplü dalışı öğrenmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü, Kırbaş'ın hayalini gerçekleştirmek için Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nden destek istedi. Kırbaş için bugün Bodrum'un Bardakçı Koyu'ndaki bir otelin plajında, dalış etkinliği düzenlendi. Dalış kıyafeti giyip, dalış tüpü takan Kırbaş, Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nin profesyonel dalgıç ve eğitmenleri eşliğinde kıyıdan 100 metre açıkta, 3 ile 5 metre arasındaki derinlikte hayalini gerçekleştirdi. Yarım saat boyunca dalış yapan Tuncay Kırbaş'ın bu mutlu anına eşi Soner Kırbaş (38), Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ve oteldeki yerli ve yabancı turistler de tanıklık etti.

Eşi dalış yaparken duygulanan Soner Kırbaş, "Eşimin 30 yıllık hayalini bugün gerçekleştirildi" diyerek, mutluluk gözyaşı döktü. Dalışın ardından alkışlar arasında sudan çıkan Tuncay Kırbaş'ın ilk sözleri "Denizin dibini, mavi cenneti gördüm. Bundan sonra artık ölsem de gam yemem" oldu. Kırbaş, şunları söyledi:

"25 yıl önce geçirdiğim iş kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Ancak, yaşama gücümü asla bırakmadım. Okçuluk Federasyonu'nda lisanslı sporcu olarak birçok başarıya imza attım. Böyle bir hayalim vardı ve bunu geçen aralık ayında dile getirmiştim, ancak bu hayalimi gerçekleştirebileceğimi sanmıyordum. Ama bugün bu hayali gerçekleştirdim. Bıraksalar bir saat daha suyun altında, cennet mavinin güzelliklerini izlemek isterdim. Gördüğünüz gibi engelli olmak hiçbir şeye engel değil. Benim gibi engelli olmak ve dalış yapmak isteyen arkadaşlara da yardımcı olacağım."

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise "Kırbaş'ın böyle bir isteği olduğunu duyunca hemen harekete geçtik. Engelli olmak yaşamdan kopmak demek değildir. Bizim ve devletin amacı her vatandaşımızın isteklerini en iyi şekilde karşılamak. Kırbaş' ın bugünkü mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Tuncay Bey'in cesareti tüm engellilerimize örnek olurken, 'Hayatın her alanında ben de varım' sloganı ile biz de desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.



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