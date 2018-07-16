Bedelli Askerlikte Son Durum!Erdoğan’dan Açıklama Geldi

Bedelli askerlik ile ilgili çalışmalar başladı. İlk belirlemelere göre bedelli askerlik 25 yaş ve üzerine getirilirse kapsama askerlik çağındaki yaklaşık 6 milyon kişiden yüzde 93’ü giriyor. Bunlardan 400 bininin yasadan yararlanması ve ücretin 15 bin lira olması halinde de, toplam 6 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. 26 yaş ve üzeri sınırda da, kapsama yüzde 72 giriyor. 30 yaş sınırında ise oran yüzde 22’ye düşüyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM | KİM NE SÖYLEDİ?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik ile ilgili bir televizyon programında verdiği röportajda gençlerin sorunları için adım atacaklarını vurgulayarak kalıcı, makul fiyatlarla makul çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Turan “Askerlikle ilgili sorun yaşayan gençler olmasın istiyoruz” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon kanalında bedelli askerlikle ilgili konuştu. Ünal, “Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti ‘Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak' demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır” ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Yenişafak’ta yer alan habere göre AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan bedelli askerliğin detayları netleşiyor. Bedelli askerlikte yaş sınırının 26 ücretin ise 20 bin TL olması planlanıyor. Bir önceki bedelli askerlikte ücret 18 bin TL idi. Bedelliden elde edilecek kaynak bütçeye gelir kaydedilmeyecek, savunma harcamalarına aktarılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik için belirlenen ücret henüz netleşmedi ancak daha önceki bedellilerin 30 bin ve 18 bin TL olmasından hareketle muhtemel senaryolardan biri bu rakamın 20 ile 30 bin lira arasında olması yönünde.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 11:01