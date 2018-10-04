'Bebeğim Oyun Arkadaşıyla' projesi hayata geçti

İSTANBUL, () -BEBEKLERİN sosyalleşip birbirinden olumlu etkileşimler alabilmesi ve annelerin lohusalık psikolojini atlatabilmesi için 'Bebeğim Oyun Arkadaşıyla' projesi hayata geçirildi.

Esenler Belediyesi Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, 1-2 yaş bebeklerine yönelik 'Bebeğim Oyun Arkadaşıyla' projesini başlattı. Proje kapsamında bir araya gelen onlarca bebek ve anneleri sosyalleşip keyifli vakit geçirdi. Bebekler annelerinin yanında, uzman eğitmenlerin gözetiminde yaşıtlarıyla oyunlar oynadı. Anneler de birbirleriyle sohbet etti. Ayrıca uzman eğitmenler, annelere, bebeklerin fiziksel ve zihinsel becerileri, mevsimsel yeme alışkanlıkları, çocukla doğru iletişim gibi konularda da bilgiler verdi. Prof. Dr. Ümit Meriç tarafından Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nde, haftada bir gün, iki saat olarak gerçekleşen programlardan vatandaşlar ücretsiz faydalanabiliyor.

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