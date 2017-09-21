BBP Genel Başkanı Destici: "İsrail ikinci bir devlet kurmak istiyor"

“IRAK'TA İKİNCİ BİR İSRAİL DEVLETİ KURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yapacağı referandumu sert bir dille eleştiren Destici, “Şu anda Mesut Barzani'nin tertipleyip düzenlediği bir korsan bağımsızlık referandumu var. Bunu da şu anda açıktan destekleyen tek ülke Siyonist İsrail. Irak'ta ikinci bir İsrail Devleti kurulmaya çalışılıyor. İsrail Devleti İslam dünyasının kalbine saplanan hançerdi. Şimdi ikinci bir hançer olmaya çalışıyor” dedi.

“SURİYE'NİN KUZEYİNDE DE DEVLETLEŞME SÜRECİNE GİDECEKLER"

Suriye’nin kuzeyinde Amerikan destekli bir alan açıldığını dile getiren Destici, “Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD YPG’ye Amerika güdümlü bir alan açıldı. Orayı da devletleşme sürecine götürecekler. Üçüncü bir hançeri de orada vurma gayreti içerisindeler. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin aldığı kararlar ortada. Türkiye'nin tavrı ortada. İran’ın tavrı ortada. ABD Barzani’yi destekleyemiyor yani referandumu ertele diyor. Bütün bunlara rağmen Barzani neye güvenerek illa bu korsan referandumu yapacağım diyor? Güvendiği tek yer Siyonist İsrail, dünyadaki Siyonistler ve Yahudi lobileri. Hepimizin buna karşı ortak bir mücadele verip asla burada, İslam Coğrafyasında ikinci bir İsrail devletinin kurulmasına müsaade etmememiz gerekir. Çünkü bu hançer hepimize saklanacaktır. Müslümanların ödediği bedel yeter. Filistin’de, Gazze'de, Irak’ta, Doğu Türkistan’da, Myanmar'da, Afrika’da ödüyoruz. Müslümanların ödediği bedel yeter artık” açıklamalarında bulundu.

“DÜNYANIN NERESİNDE BİR MAZLUM VARSA BİZ HEP ORADAYIZ”

Büyük Birlik Partisi olarak dünyanın neresinde bir mazlum varsa hep onun yanında olduklarını bundan sonra da olmaya devam edeceklerini bildiren Destici, " Allah nasip etti Gazze'ye giden ilk Parti Genel Başkanı olmak bize nasip oldu. Tabii bütün bunlar Siyonist İsrail'i de tedirgin etmiş vaziyette. Burada da Kudüs’e saldırı yapılması, Kudüs'teki Müslümanların oraya girişinin engellenmeye çalışılması ve tabii İsrail'in temel hedefinin şu olduğunu biliyoruz. Mescid-i Aksa'yı yıkmak olduğunu, Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak ve kendi inançlarının gereğini yapmak olduğunu biliyoruz. Kudüs, Mescid-i Aksa bizim için Mekke-i Mükerreme'den ve Medine-i Münevvere'den sonra üçüncü kutsal şehirdir. Onun için bizim için çok değerli çok büyüktür” diye konuştu.

CİHAT YAĞMUR: “MUSTAFA DESTİCİ’NİN BÜYÜK KATKISI VAR”

Hamas Türkiye Temsilcisi aynı zaman da Kudüs ve Tarihimiz Derneği Başkanı Cihat Yağmur ise Kudüs ve Mescidi Aksa konusunda Büyük Birlik Partisi ve onun Genel Başkanı Mustafa Destici’nin büyük katkısı olduğunu söyledi. Yağmur, "Bugüne kadar Kudüs, Filistin ve Gazze davasına verdikleri destekten dolayı Büyük Birlik Partisine ve Alperen Ocaklarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.