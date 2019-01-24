Bayrampaşa'da otobüse arkadan çarpan araçtaki sürücü yaralandı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,()

Bayrampaşa'da Tem Bağlantı Yolu'nda bir minibüs, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Yaralanan minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Bayrampaşa Tem Bağlantı Yolu Edirne İstikameti'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Can Bektaş Aydoğan'ın kullandığı 34 BCL 454 plakalı ticari araç, Edirne istikametinde önünde seyreden Durdu Soysal'ın kullandığı 34 TP 5605 plakalı içinde yolcu olmayan İETT otobüsüne çarptı. Kazada Aydoğan yaralanırken, Soysal durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Samatya Devlet Hastanesine kaldırdı. Aydoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, Soysal ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)