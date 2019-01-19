Bayrampaşa'da ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () - BAYRAMPAŞA 'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan Hakan Güneş (15), Cuma Çiftçi (22) Yakup Yılmaz (17) ile Ümit Güneş (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Hakan Güneş , Cuma Çiftçi ve Yakup Yılmaz ölürken Ümit Güneş hastaneye kaldırıldıı. Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 kişinin cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Bitlis'in Mutki ilçesine götürüleceği öğrenildi.

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