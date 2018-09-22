Bayramlaşmadan dönen Suriyeli çocuklara aşı yapılıyor

SURİYE’ye bayramlaşmaya giden ve dönüşlerinde eksik aşıları bulunan 13 bin 400 çocuğa aşı yapıldı.Sağlık Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda rutin çalışması kapsamında daha önce aşısı yapılmamış olan çocuklar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kurulan Sağlık Müdürlüğü çadırında aşılanıyor. Bayram nedeniyle ülkelerine giden ve dönüşlerinde sistemde yapılan kontrolde aşısı yapılmadığı belirlenen çocuklara 3'lü karma ile kızamık, kızamıkçık ve kabakulak ve 5´li aşıları uygulanıyor. Cilvegözü'ndeki aşı uygulaması Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ve Reyhanlı İlçe Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile oluşturulan ekip tarafından yürütülüyor. 18 Haziran’da başlayan aşı çalışmasında, kontrolü yapılan ve aşı eksiksliği bulunan 13 bin 400 çocuğun aşısı yapıldı. Çalışmalarda haftanın 7 günü 08.00- 17.00 saatleri arasında 11 ekip görev yapıyor.

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