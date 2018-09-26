Bayrama için ülkelerine giden 22 bin Suriyeli döndü

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 22 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.

Kilis Valiliği'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye'ye dönenlerin sayısı bu sabah itibariyle 22 bini buldu. Ülkesine giden Suriyelilerin, tamamının yıl sonuna kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.



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