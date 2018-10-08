Bayram için ülkesine giden 27 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 27 bin Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Kilis Valiliği'nin izniyle 1- 18 Ağustos günlerinde 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için ülkesine gitti. Dönüşleri süren Suriyelilerden şu ana kadar Türkiye'ye ulaşanların sayısı, 27 bini buldu. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren ve halen Suriye'de bulunanların ise yıl sonuna kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.



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