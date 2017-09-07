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Bayram bitti, kaza bitmedi!

Sabah saatlerinde ardı ardına gerçekleşen üç kaza ile yollar kan gölüne döndü. Bursa, Van ve Ağrı'da yaşanan kazalarda 16 kişi öldü...

07 Eylül 2017 Perşembe 11:52
Bayram bitti, kaza bitmedi!

Bursa'da 7 kişi öldü, 18 kişi ise ağır yaralandı

Bursa 'nın İnegöl İlçesi'nde işçileri taşıyan servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Sabah saat 07.00 sıralarında gerçekleşen kazada hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 2'si kadın toplam 7 kişi öldü, servis aracındaki çok sayıda işçi ise yaralandı. 

Kaza, Bursa yönüne gelen Ali Gültekin yönetimindeki 60 ZC 115 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontroülünü yitirip karşı şeride geçerek, İnegöl'de devam eden yol çalımasında görevli olan taşerofn bir firmaya ait işcileri taşıyan Fatih Şahin yönetimindeki 16 NTM 81 plakalı servis aracına çarptı. Kazada ayçiçeği tarlasına savrulan ticari araçta bulunan ve aile ve akraba oldukları belirtilen yaşları alınamayan Ali Gültekin,  eşi Satı Güldetekin, Emin Gültekin, Engin Gültekin, Ercan Gültekin Gülüzar Gültekin ile 9 yaşlarında olduğu belirtilen Ebru Gültekin öldü. Kazada yaralanan servis aracında bulunan 18 işçi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kazada yaşamını yitiren Gültekin Ailesi'nin Tokat'ın Zile ilçesinde oturup, Uludağ Üniversitesi'ni kazanan ve ismi öğrenilemeyen  çocuklarını buraya kayıt ettirmek için geldiği öğrenildi.

Kaza sonrası ay çekirdeği tarlasına düşen ve 7 kişinin öldüğü 18 kişinin ise ağır yaralandığı kazanın ardından ay çiçeği tarlasındaki üreticilerin hiç bir şey olmamış gibi çalışma yapması dikkat çekti.

Van'da kafa kafaya çarpışan araç kazasında; 6 ölü, 3 yaralı

Van'ın Yalınağaç mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Van'a sevk edildi. 

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Van-Özalp Karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkiinde meydana geldi. Özalp yönden gelen 65 ET 593 plakalı otomabil ile karşı yönden gelen 34 YC 3581 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ambulansla Van'a sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ağrı'da hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 4 yaralı

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü çıkışında meydana geldi. Ağrı'dan Erzurum istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki Mesut Gözcü yönetimindeki 06 DM 8729 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin araç garajına çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan Talha Gözcü (2), Neslihan Gözcü (28) ve Medine Çelik (46) hayatını kaybetti. Yaralanan Mesut Gözcü, Mazlum Gözcü, Berat Gözcü ve Yasin Çelik ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumu ağır olan 2 yaralı ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 07.09.2017 12:10
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