Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,() - ŞEHİTLER için İstanbul'da camilerde sela okundu.
Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olmasının ardından, İstanbul'un 39 ilçesindeki merkezi camilerde cuma namazı öncesinde sela okundu.
Batman şehitleri için İstanbul'daki camilerde sela okundu
Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,() - ŞEHİTLER için İstanbul'da camilerde sela okundu. Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin...
Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,() - ŞEHİTLER için İstanbul'da camilerde sela okundu.
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