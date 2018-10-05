Batman şehidi Astsubay Ulus'un babası: Dimdik duracağım, hainleri sevindirmeyeceğim/ Ek fotoğraflar

Batman şehidi Astsubay Ulus'un babası: Dimdik duracağım, hainleri sevindirmeyeceğim/ Ek fotoğraflar

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