Başsavcı Fidan, Cemal Kaşıkcı cinayeti için gelen BM Raportörü ile görüşecek

Özden ATİK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetle yarın bir görüşme yapacak.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'yi gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere yarın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu hala bilinmezken soruşturma ise devam ediyor.