Başsavcı Akın: Kayseri'de ilk 8 ayda 2 bin 25 dosya uzlaştı

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, 'uzlaştırma eğitimi'nde konuştu ve "2018'in ilk 8 ayında 2 bin 25 dosya uzlaştı . Kayseri'de dosyaların uzlaşma oranı yüzde 55-60 civarında seyrediyor" dedi.

Kayseri Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'uzlaştırma eğitimi' düzenlendi. Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun konferans salonunda düzenlenen programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, uzlaştırma bürosu temsilcileri ve çok sayıda Adliye çalışanı katıldı. Uzlaştırmanın amacının sanığın yeniden topluma kazandırılması olduğunu belirten Başsavcı Akın, "Modern Ceza Hukuku, işlenen suça yaptırım öngörürken, suçtan zarar gören mağdurun ve kamu vicdanının tatmini için sanığa ceza vermenin yanı sıra sanığın yeniden eğitilerek, topluma kazandırılmasını hedeflemektedir" dedi.

'2018'İN İLK 8 AYINDA 2 BİN 25 DOSYA UZLAŞTI'

Kayseri Uzlaştırma Bürosu'nun, Türkiye'nin en başarılı uzlaştırma bürolarından biri olduğunu da kaydeden Akın, "Kayseri, 2017 ve 2018 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin en başarılı uzlaştırma bürosu oldu. Kayseri Adliyesi Uzlaştırma Bürosu, 2015 yılında 250, 2016 yılında 495 dosya uzlaştırılırken, 2017 yılında 5 bin 903, 2018'in ilk 8 ayında 2 bin 25 dosya uzlaştı . Kayseri'de dosyaların uzlaşma oranı yüzde 55-60 civarında seyrediyor" şeklinde konuştu. Uzlaştırma projesi kapsamında sosyal sorumluluk projelerine de imza atıldığını vurgulayan Abdulkadir Akın, "Kamu yararına çalışan vakıflara maddi bağış yardımı, kan bağışı, belirlenen sayıda kitap okuma, ihtiyaç sahibi olan öğrencilere kışlık kıyafet yardımı, huzurevi sakinlerine kahvaltı ikramı, cami ve okul temizliğine yardım edilmesi ve ortak kullanım alanlarına ağaç dikilmesi gibi benzeri konularda, dosya taraflarının vicdani olarak da tatmin olması sağlanıyor" ifadelerine yer verdi.

'300 YIL ÖNCE HAPİS CEZASI YOKTU'

Hapis cezasının 1795'te ilk olarak Hollanda'da uygulanmaya başladığını da sözlerine ekleyen Başsavcı Abdulkadir Akın, "300 yıl önce ceza infaz sistemlerinde hapis cezası hiç yoktu dense hiç biriniz inanmayacaksınız. 300 yıl önce gerçekten hiç bir ülkede hapis cezası yoktu. Hapis cezası ilk kez 1795 yılında Hollanda'da uygulanmaya başladı. Şu anda hapis cezasının olmadığını düşünseniz, ceza sistemi tamamen çökecek gibi bir intiba ile karşı karşıyayız. Suçlar sürekli artsa da etki hep aynı kalıyor. Kişilere uygulanan tedbirler ve cezalar hep değişkenlik arz ediyor. Değişkenliklerde insan haklarına uygunluk önem arz ettiği gibi tarafların ve kamu vicdanının da tatmin edilmesi önemli" diye konuştu.

Program, Başsavcı Abdülkadir Akın'ın, uzlaştırma raporlarından örnekler sunmasının ardından soru cevap ile sona erdi.



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