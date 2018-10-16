Başkonsolosun odasında da inceleme yapıldı

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor. Ekiplerin, Başkonsolosun makam odasında da inceleme yaptıkları kameralara yansıdı. (FOTOĞRAF)

Başkonsolosun odasında da inceleme yapıldı

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor. Ekiplerin, Başkonsolosun makam odasında da inceleme yaptıkları kameralara yansıdı.
(FOTOĞRAF)

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