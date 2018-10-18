Basketbolcu Zaza Enden tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BASKETBOLCU Zaza Enden, suç örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu Zaza Enden'in İstanbul'da yaşadığı belirlendi. Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına aldı. Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.