Başkentte hamsinin kilosu 20 lira

Kaan ULU/ANKARA, () - ANKARA'da hamsinin fiyatı tezgahta 15-20 TL'yi bulurken, balıkçılar bunun nedeninin deniz suyunun sıcaklığı olduğunu belirtti. Balıkçılık yapan Kenan Yağın, Gürcistan'da deniz suyunun soğuk olduğunu ve bu nedenle balık sürülerinin o bölgeye gittiğini söyledi.

Mamak'ta 20 yıldır balıkçılık yapan Kenan Yağın, son 1 haftada hamsinin tezgahtaki fiyatının yükseldiğini ifade etti ve ''Deniz suyu sıcaklığında düşüş olmaması nedeniyle Karadeniz'de balık sürüleri azaldı. Bu yüzden başta hamsi olmak üzere balık fiyatları yükseldi. Gürcistan'da deniz suyunun soğuk olmasından dolayı hamsi sürüleri oraya gidiyor ve bu yaşadığımız fiyat artışları bundan kaynaklanıyor. Yani Gürcistan'da suyun soğuk olmasından dolayı hamsiler ve onun peşinden de diğer balık türleri oraya kaçtı diyebiliriz. Tabii bu geçici süreç. Gürcistan'a giden balık sürülerinin tekrar Karadeniz'e, Trabzon ve Sinop sahillerine geleceğini biliyoruz" dedi.

'GEÇEN YIL ŞUBAT AYINDA 5 LİRAYDI'

Hamsinin kilosunun bu yüzden şu sıralar 15-20 lira civarında olduğunu ifade eden Yağın, "Hamsi sürülerinin geri gelişi biraz zaman alacak ama yakın zamanda geri döneceklerini düşünüyorum. Geçen senelere baktığımız zamanda Şubat ayında hamsinin kilosu 5 liraydı, yine o seviyelere gelecektir. Ancak şuan genel olarak hamsi sürülerinin ardından diğer balık türlerinin de gitmesi sebebiyle tezgahlarda genel olarak bir pahalılık söz konusu" diye konuştu.



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