Başkan Yıldızkaya, ‘Kitapseç’ firmasını ziyaret etti

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () –POLATLI Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, online kitap alışverişi gerçekleştiren ve ilk kez kendi sanal fuarını kuran ‘Kitapseç’ firmasını ziyaret etti. Başkan Yıldızkaya, firmada son iki ayda istihdam edilen 73 personelin belediye tarafından kurulan istihdam merkezinden temin edildiğini söyledi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve beraberindeki heyet, ‘Kitapseç’ firmasının Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasını ziyaret etti. Başkan Yıldızkaya, ‘Kitapseç’ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yıldızkaya daha sonra, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi. ‘Kitapseç’ firmasını yeni ziyaret ettiğini belirten Yıldızkaya, “Özellikle eğitim, sınavlara yönelik kitaplar ve diğer klasik kitaplarla ilgili ciddi çalışmaları var. ‘Kitapseç’ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candan’ı çok başarılı buldum. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

‘İŞ ARAYANLA, İŞVERENİ BULUŞTURUYORUZ’

‘İstihdama katkı sağlayan ve Polatlı’lı kardeşlerimize iş imkânı sağlayan ‘Kitapseç’ firmasına teşekkür ediyorum’ diyen Başkan Yıldızkaya, şunları söyledi:

“Bu ekonomik şartlarda, işsizliğin yoğun olduğu bir dönemde bu çok önemli bir gelişmedir. Biz 2014 yılında göreve gelir gelmez, bir istihdam merkezi oluşturduk. Belediye başkanlarının en büyük sorunu iş talepleridir. Bütün talepleri kendi bünyemizde değerlendirmek ve belediyemizde bütün vatandaşlarımıza iş verme imkânımız maalesef yok. Bizlerde ne yapalım diye düşündük. Böylece bir istihdam merkezi kurduk. Şuanda Polatlı Belediyesi bünyesinde 6 arkadaşımız sadece bu amaçla çalışıyor. İş arayanla, işvereni buluşturuyoruz. Ben bu vesile ile ‘Kitapseç’ firmamıza ve diğer firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum.”

’73 PERSONEL KURDUĞUMUZ İSTİHDAM MERKEZİNDEN TEMİN EDİLDİ’

‘Kitapseç’ firmasının şuanda 73 personelinin Polatlı’dan geldiğini ifade eden Başkan Yıldızkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kitapseç’te bulunan yaklaşık 125 personelin 73’ünü bizim kurduğumuz istihdam merkezinden temin etmiş durumdayız. İşçi arayan vasıflı vasıfsız bize ulaşabiliyor. Bizde havuzdan seçip işe yerleştiriyoruz. Bu işsizliği bitiriyor mu? Elbette bitirmiyor. Çok fazla mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Ülkemizin kalkınması için çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Biz de buna katkı vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”