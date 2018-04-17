Başkan Yazgı:"Aksaray turizmini zirveye çıkarmalıyız"

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehrin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Yazgı,“Aksaray’da Turizm atağı başlatmalıyız. Çünkü şehrimizin elinde büyük bir potansiyeli var." dedi.

15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Doğan ve beraberindeki turizm işletme temsilcileri ve yöneticileri ile acente sahipleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’yı ziyaret etti. İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Turizm Haftası dolayısıyla Aksaray’da yapılacak etkinlikler hakkında Başkan Yazgı ’ya bilgi verdi. Etkinliklere Başkanı davet etti. Turizmin rengi, dili, dini ve ırkı olmadığını aktaran İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Aksaray Turizminin gelişmesi için tüm kurumların iş birliği içerisinde olması gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kendisini ziyaret eden Kültür Turizm Müdürü Mustafa Doğan, turizm işletme yöneticileri ile acente temsilcilerine teşekkür etti. Aksaray’ın elinde büyük bir turizm potansiyeli olduğunu aktaran Başkan Yazgı, “Aksaray’da Turizm atağı başlatmalıyız. Çünkü şehrimizin elinde büyük bir potansiyeli var. Turizm şirketleri yada işletmeleri olarak şehrimizin doğal ve kültürel zenginliği herkese anlatmalıyız. Bu konu hakkında belediye olarak her türlü projeye destek vermeye hazırım” dedi.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ayrıca Aksaray’da sinema ve dizi filmi çeken yapımcıların Aksaray’ı çok beğendiğini söyledi. Yapımcıların Aksaray'ı doğal film platosu olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

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