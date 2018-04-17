Başkan Yazgı'dan öğrencilere söyleşi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Kariyer Günleri kapsamında Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi’nde öğretmenler ve öğrencilerle buluşarak gelecek ve kariyer planlaması hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Başkan Haluk Şahin Yazgı öğrencilerle söyleşisinde, Tarihteki önemli kişilerden örnekler verdi. Yazgı şöyle dedi: “Tarihi çok seven bir insanım. Özellikle ülkemizi çok ileri noktalara götüren büyüklerimize önem veriyorum. 2'inci Kılıçaslan’ın burayı nasıl imar ettiğini ve bunu yaparken hayatında onu nelerin büyük noktalara getirdiğini çok iyi takip eden biriyim. Yine aynı şekilde Piri Mehmet Paşa strateji uzmanıdır. Kanuni ve Yavuz döneminde sadrazamdır. Yani dünyanın en büyük devletinin 2'inci adamıdır ve bu adamın yetişme tarzını hayat hikâyelerini ve dünyaya bakışlarını incelediğinizde aslında kendimizden de çok mükemmel örnekler olduğunu bir kere daha görmekteyim. Niye özellikle bu isimleri söyledim, çünkü ikisinin de yetiştiği noktalar Aksaray’dır. Aksaray’ın böyle bereketli ve güzel toprakları var.”

Başkan Yazgı “ Bu anlattığım insanların hepsinin ortak özelliği hepsi hayal kuruyor. Hepsinin ideali var. Hedefi var. Bir kere hayatınızda idealiniz ve hedefiniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Olduğunuz yerde kalır bir santim dahi ilerleyemezsiniz. Hayaliniz büyük olsun. Korkmayın. Ben belediye başkanı olmadan önce belediye başkanlığının hayalini kuruyordum. Başkan olduğum zaman ne tür projeleri hayata geçireceğimin hayallerini kuruyordum. Bu hayallerim var ki onun için bu çalışmaları yapıyorum. Bu çalışmaları yapmaya devam edeceğim. Sizler hayatınızda birçok insanı tanıyacaksınız o insanlardan verimli olanlarla oturup konuşun. Değerlendirmelerinizi onlarla yapın" dedi.

Söyleşisini robotik kodlama konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunarak sonlandıran Belediye Başkanı Yazgı, "bizler belediye olarak birçok imkânları sunmaya çalışıyoruz. Sizlerin yerine gelecek olan küçük kardeşlerinizi yetiştirmek için yeni yapacağımız projeler var. Bu projede robotik kodlama dediğimiz bir kodlama var. Çocuklarımıza bunların eğitimlerini vereceğiz. Bilimsel anlamda ne tür faaliyetler yapabiliriz bunların üzerine eğiliyoruz. Önce bilim, önce akıl, önce mantık ama bunu da sizlere tamamlayacak olan tabi ki dinimiz. Bunu da Allah rızası için doğruyu anlatan insanlardan öğrenmenizi çok isterim. Elimizde Kuran-ı Kerim'imiz var. Hadisimiz var. Bunları doğru olarak okuyup hayatımıza yön verecek şekilde kendimizi geliştirirsek zorda kaldığınız da size yardımcı olacak Allah’tır. Hepimizin hayatında zorluklar olmuştur. Ama bir elimizde Kuran bir elinizde Allah’a iman olduktan sonra sizi hiç kimse kandıramaz ve yanlış yola saptıramaz. Lütfen geleceğinizi nasıl şekillendireceğinizi öğrenin." diye konuştu.

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