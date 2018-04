Başkan Taşçı: Türk Polisi için ne yapsak az

SAMSUN,() - TÜRK Polis Teşkilatının 173. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Atakum Belediyesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen yemek programında, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Atakum Belediyesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünün birlikte düzenlediği programa, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Atakum İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler katıldı.

5 AY POLİSLİK YAPTIM

Kendisinin de 5 ay boyunca polis üniforması giydiğini ifade eden Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, “Ben de 5 ay kadar, komiser yardımcısı olarak bu teşkilata hizmet etmiş birisiyim. Kaymakam olmadan önce sizlerle aynı havayı soluduğum için biliyorum ki çok zor bir görevi icra ediyorsunuz. Milletimizin huzur ve güvenliğini emanet alan kahraman Türk Polisimizle her zaman gurur duyduk. Her zaman da duymaya devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm polislerimizin ve ailelerinin Polis Haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

NE YAPSAK AZ

Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gerektiğinde gözünü bile kırpmadan canını veren, vatansever Türk Polisi için ne yapsak az. Huzur ve güvenliğimizin yılmayan bekçileri olan polislerimiz, yeri geldiğinde bizler için canını hiçe sayarak, yüksek görev bilinciyle mesleğini en iyi şekilde icra ediyor. Bu köklü teşkilatın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Polis Haftası boyunca gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinliklerle polisimizin yanında olduk. Sağlam olan birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dilerim” diye konuştu.

GURUR DUYUYORUM

Böyle organizasyonlara her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Bugün yıldönümünü kutladığımız Türk Polis Teşkilatı, 173 yıldır kamu düzenini sağlamakla görevli. Böyle köklü ve önemli bir teşkilatın mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Polislerimizin meslektaşlarıyla birlik ve beraberliğini de en az milli birlik ve beraberliğimiz kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda böyle organizasyonları da çok önemsiyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm meslektaşlarımın Polis Haftasını ve teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.

GÜCÜMÜZÜ HALKIMIZDAN ALIYORUZ

Düzenlenen organizasyona yaptığı ev sahipliği için Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür eden Atakum İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, “Bizler görevimizi yaparken en büyük güç kaynağımız halkımız oluyor. Atakum Belediyesi de her zaman bu gücü, bizimle birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gösteriyor. Bu akşam da Atakum Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz organizasyonla, değerli çalışma arkadaşlarımız aynı sofra etrafında bir araya geldi. Böyle bir birlik ve beraberlik tablosuna yaptığı ev sahipliğinden dolayı Başkan Taşçı’ya teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

