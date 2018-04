Başkan Taşçı Melek Yüzlülerle pasta yaptı

SAMSUN,() - ATAKUM Belediyesinin, down sendromlu gençleri istihdama kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler kapsamında pastacılık kursuna katılan melek yüzlüler, Başkan İshak Taşçı ile birlikte pasta yaptı.

Atakum Belediyesi tarafından, down sendromlu gençleri sosyal hayata ve istihdama kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Down Kafede eğitim gören melek yüzlüler, Atakum Belediyesi ile Güzin Pastacılık ve Dünya Mutfakları işbirliğinde düzenlenen etkinlikte pasta yaptı.

Down sendromlu gençlerle birlikte önlük giyerek pasta yapan Başkan Taşçı, “Down sendromlu gençlerimizle birlikte yaptığım her aktivitede tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Bugün de burada Gökhan ve Güzin Cıgalı ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikte, melek yüzlülerimizle birlikte pasta yapıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Onları sosyal hayata ve iş hayatına kazandırmak adına hayata geçirdiğimiz Down Kafe projemiz de tüm vatandaşlarımız tarafından destek gördü ve bugünlere geldi. Atakum Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan tüm dezavantajlı grupları hep bir adım önde tutuyoruz. Onlara yönelik projelerimizi her zaman öncelikli ve ayrıcalıklı olarak hayata geçiyoruz” diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında örnek projelere imza attıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet alması için çaba sarfediyoruz. Bu anlamda ‘Engelsiz Kent Atakum’ parolasıyla sürdürdüğümüz birçok proje ile dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırıyoruz. Çok yakında çalışmalarına başlayacağımız Sağır Kafe ve Otizm Park da bu projelerden bazıları. İsmini işitme engelli vatandaşlarımızın verdiği ‘Sağır Kafe’nin temelini çok yakında atıyoruz. Burada işitme engelli vatandaşlarımızı da tıpkı down kafede uyguladığımız modelle, hem sosyal hayata hem de istihdama kazandırmış olacağız. Otizm Park da otizm sendromlu kardeşlerimizin rahatlıkla kullanabilmesi için tasarlandı. Böyle çalışmalarla, ilçemizdeki dezavantajlı vatandaşlarımızın, diğer tüm hemşerilerimizle birlikte kullanabileceği sosyal alanları artırıyoruz” diye konuştu.

